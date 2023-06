Sommersause: Theater wirbelt Wissenschaft

× Erweitern © Claudia Höhl Sommersause Universum Bremen

Mit Improvisationstheater, einem Glitzermuseum oder einer turmhohen Schreibmaschine wird Wissenschaft im Universum erlebbar gemacht.

Draußen auf dem Gelände

Zwischen dem 20. Juli und 20. August jeweils donnerstags bis sonntags gibt es jede Menge Performance, Kunst und Interaktionen. So werden am Auftaktwochenende auf dem Vorplatz Musiker:innen, Schauspieler:innen und Improvisationskünstler:innen spontan Gedichte, Geschichten und Melodien zum Besten geben, während im Innenbereich das Theaterensemble Forschperspektive mit Toast-Tricks, Geburtstags-Gimmicks und Alltags-Algorithmen Naturwissenschaften verständlich macht. An den vier weiteren langen Wochenenden geht es unter freiem Himmel mit Jonglage, Hula-Hoop-Reifen oder einem Unterwasserobjekttheater weiter.

An der zentralen „Wirbelbude" können Gäste unter anderem Material und Anregungen zur kreativen Gestaltung des Vorplatzes erhalten. Gemütliche Hängematten unter farbigen Sonnenschirmen laden zwischendurch zum Verweilen ein.

Im Bauch des Wals

Im Inneren werden die Gäste jede Woche mit einer neuen Theaterform für verschiedene Altersgruppen überrascht. So lässt Puppenspieler Leo Mosler die Maus Armstrong zum Mond fliegen, während das Bremer Showkollektiv Circus Quantenschaum mit akrobatischen Künsten die Schwerkraft zu überlisten versucht. Außerdem wird das AMS!-Theater improvisierend auf Publikumszurufe eingehen, und die Osnabrücker Schauspielerin Lieko Schulze bringt mit Kisten, Klötzen und fallenden Türmen Publikum ab 2 Jahren zum Staunen.

Mit einem großen Abschlusskonzert am 19. August wird die Sause feierlich beendet. Weitere Programmdetails sind auf der Internetseite universum-bremen.de zu finden.

Der Eintritt ist im Universum-Ticket (Kinder ab 6 zahlen 12, Erwachsene 18 Euro) enthalten.