Sommersause: Der kleiderlose Kaiser

× Erweitern © Jens Beckmann Die Azubis, Sommersause, Universum

Die vierte Sommersause steckt voller großer Gefühle: Vom 27. Juli bis 9. August treffen im Familienprogramm Wissenschaft, Theater und Mitmachaktionen aufeinander.

Das Theaterensemble „Die Azubis“ spielt ein Stück, in dem Kinder ab 10 Jahren Wertvolles über Scham, Sichtbarkeit und soziale Überwindung erfahren.

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist im Universum-Ticket enthalten. Kinder ab 6 Jahren zahlen 12, Erwachsene 18 Euro.