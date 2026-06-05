Sommersause: DJ Kekse

× Erweitern © Franziska Holz DJ Kekse, Sommersause, Universum

Die vierte Sommersause steckt voller großer Gefühle: Vom 27. Juli bis 9. August treffen im Familienprogramm Wissenschaft, Theater und Mitmachaktionen aufeinander.

Zum Abschluss des Programms sind alle Kinder und Erwachsenen eingeladen, das große Finale zu feiern. Dafür verwandelt die Handpuppenfigur DJ Kekse mit ihren funky Sounds aus einer einem Backofen nachempfundenen Bühneninstallation den Vorplatz des Science Centers in eine Open-Air-Tanzfläche.

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist im Universum-Ticket enthalten. Kinder ab 6 Jahren zahlen 12, Erwachsene 18 Euro.