Sommersause: Du. Wir. Und ich.
Universum Bremen Wiener Str. 2, 28359 Bremen
© Jörg Sarabach
Du. Wir. Und ich. KA2OH
Die vierte Sommersause steckt voller großer Gefühle: Vom 27. Juli bis 9. August treffen im Familienprogramm Wissenschaft, Theater und Mitmachaktionen aufeinander – und gehen spielerisch ineinander über.
Um die emotionale Achterbahnfahrt durch den Kindergartenalltag und Bedürfnisse wie Nähe und Beziehung geht es für Kinder ab 3 Jahren beim Stück Du. Wir. Und ich. vom Bremer Theaterkollektiv KA2OH.
Die Teilnahme am Ferienprogramm ist im Universum-Ticket enthalten. Kinder ab 6 Jahren zahlen 12, Erwachsene 18 Euro.