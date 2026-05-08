Sommersause: Du. Wir. Und ich.

Universum Bremen Wiener Str. 2, 28359 Bremen

Die vierte Sommersause steckt voller großer Gefühle: Vom 27. Juli bis 9. August treffen im Familienprogramm Wissenschaft, Theater und Mitmachaktionen aufeinander – und gehen spielerisch ineinander über.

Um die emotionale Achterbahnfahrt durch den Kindergartenalltag und Bedürfnisse wie Nähe und Beziehung geht es für Kinder ab 3 Jahren beim Stück Du. Wir. Und ich. vom Bremer Theaterkollektiv KA2OH.

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist im Universum-Ticket enthalten. Kinder ab 6 Jahren zahlen 12, Erwachsene 18 Euro.

Info

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Dies & Das, Sommerferien
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