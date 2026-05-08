Sommersause: Du. Wir. Und ich.

× Erweitern © Jörg Sarabach Du. Wir. Und ich. KA2OH

Die vierte Sommersause steckt voller großer Gefühle: Vom 27. Juli bis 9. August treffen im Familienprogramm Wissenschaft, Theater und Mitmachaktionen aufeinander – und gehen spielerisch ineinander über.

Um die emotionale Achterbahnfahrt durch den Kindergartenalltag und Bedürfnisse wie Nähe und Beziehung geht es für Kinder ab 3 Jahren beim Stück Du. Wir. Und ich. vom Bremer Theaterkollektiv KA2OH.

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist im Universum-Ticket enthalten. Kinder ab 6 Jahren zahlen 12, Erwachsene 18 Euro.