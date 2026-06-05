× Erweitern © Studio Erika Sommersause, Große Gefühle, Universum

Die vierte Sommersause steckt voller großer Gefühle: Vom 27. Juli bis 9. August treffen im Familienprogramm Wissenschaft, Theater und Mitmachaktionen aufeinander – und gehen spielerisch ineinander über.

Im Außenbereich lädt ein Parcours dazu ein, Emotionen nicht nur zu beobachten, sondern mit Haut und Haaren zu erleben. Kinder und Erwachsene tauchen in verschiedene Gefühlslagen ein und entdecken dabei, wie sich Unsicherheit, Freude oder Überraschung im eigenen Körper anfühlen – und wie unterschiedlich wir damit umgehen.

Da wird der Ekel schon mal ganz praktisch getestet, etwa beim Griff in eine Kompostkiste. Wer Wut im Bauch hat, darf sie an Boxbällen auslassen. Und wenn die Freude überhandnimmt, hilft ein Megafon dabei, sie einmal kräftig in die Welt hinauszuschicken.

Das Institut der Gefühle

Künstlerisch begleitet wird das Programm vom „Institut für angewandte Gefühlsforschung“, das die einzelnen Stationen aufgreift, weiterdenkt und miteinander verknüpft.

Herzstück der Installation ist ein großer Schrank, der an literarische Wunderkammern wie aus „Die Chroniken von Narnia“ erinnert – nur führt er nicht in eine Fantasiewelt, sondern mitten hinein ins eigene Gefühlsleben. Er ist Forschungsstation, Archiv und Entdeckungsraum zugleich. In seinem Inneren sammeln sich Geschichten, Fragestellungen und kleine Experimente rund um Emotionen.

Kinder wie Erwachsene sind eingeladen, Gefühlen nachzuspüren, Beobachtungen zu teilen und neue Fragen zu stellen. So wächst das „Institut“ mit jeder Begegnung weiter – verändert, erweitert und geprägt von all denen, die es betreten.

An ausgewählten Tagen werden zusätzlich zweimal täglich Aufführungen im Innern des Universum gezeigt.

Vom 31. Juli bis zum 2. August spielt das Theaterensemble „Die Azubis“ das Stück Der kleiderlose Kaiser für Kinder ab 10 Jahren

Für Kinder ab 3 Jahren geht es vom 5. bis zum 7. August bei „Du. Wir. Und ich.“ vom Theaterkollektiv „KA2OH“ um die emotionale Achterbahnfahrt durch den Kindergartenalltag und Bedürfnisse wie Nähe und Beziehung

Zum Abschluss des Programms sind am 9. August alle Kinder und Erwachsenen eingeladen, beim großen Finale mit Handpuppenfigur DJ Kekse auf dem Vorplatz des Science Centers zu tanzen

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist im Universum-Ticket enthalten. Kinder ab 6 Jahren zahlen 12, Erwachsene 18 Euro.