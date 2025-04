× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Sommerspaß am Kiekeberg

Das Ferienprogramm bietet Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien auf dem Museumsgelände und in den historischen Häusern ein abwechslungsreiches Programm. Kinder ab 4 Jahren kochen, backen, färben, filzen, spielen und werken in Begleitung ihrer Eltern an wechselnden Stationen wie früher. Ganz nebenbei lernen sie, welche Dinge die Menschen früher auf dem Land selbst herstellten und wie sie lebten. Besondere Highlights in diesem Jahr sind ein Wasserspielplatz und die Aktion "Ferienpost vom Kiekeberg", bei der Urlaubsgrüße direkt vor Ort geschrieben und ein einen nostalgischen Briefkasten eingeworfen werden können. Vom 3. Juli bis 3. September übernimmt das Museum das Porto und bringt die Karten auf den Weg.

„Ferienausflug“ aufs Land: Fünf Wochen lang, von Dienstag, dem 15. Juli, bis Sonntag, dem 17. August, bietet das Freilichtmuseum am Kiekeberg Kindern ab vier Jahren „Sommerspaß“ beim offenen Mitmachprogramm. Ab 11 Uhr entdecken Kinder in Begleitung wöchentlich wechselnde Themen: „Königsberger Straße“, Handwerk, „Gelebte Geschichte“-Darstellungen, Märchen, Tiere und Spiele. Zum „Sommerspaß“ ist das Freilichtmuseum dienstags bis sonntags von 11 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Themenwochen und Aktionstage

Di 15. - So 20.7.: Bäuerliches Leben im letzten Jahrhundert

So 20.7.: Rosenmarkt

Di 22. - So 27.7.: Altem Handwerk auf der Spur (mit „Gelebte Geschichte“-Darstellungen)

Di 29.7. - So 3.8.: Museumstiere

So 3.8.: Tag der Honigbiene

Di 5. - So 10.8: Spielen im Wandel der Zeit

Di 12. - So 17.8.: Garten und Ernährung

Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, Besucher:innen unter 18 Jahren haben freien Eintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei einigen Mitmachaktionen fallen Materialkosten von 1 bis 3 Euro an. Während des Sommerspaßes ist das Freilichtmuseum Di - So von 10 bis 18 Uhr geöffnet.