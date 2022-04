Ostereier am Strand

× Erweitern © Marina Scharenberg Lankenauer Höft

Der neue Beach-Club am Lankenauer Höft geht in seine zweite Saison. Die startet pünktlich zum Osterwochenende auch mit Eiersuchen im Sand. Dort, wo für die kleinen Gäste - immer in Sichtweite der relaxenden Eltern - ein Abenteuer-Spielschiff bereitsteht, verstecken an beiden Feiertagen Walking Acts süße Überraschungen unter Palmen, am Strand, auf dem Spielplatz und zwischen den Day Beds und Sonnenliegen. Über die Osterfeiertage gibt es zusätzlich eine Hüpfburg und eine Mal-Ecke in der Kids-Lounge.

Bis etwa Oktober hat der Familien-Beach-Club mit Weserblick immer bei gutem Wetter geöffnet (Mo - Do 14 - 22, Fr/Sa 12 - 23, So 10 - 22 Uhr), die aktuellen Öffnungszeiten stehen auf www.lankenauerhoeft.de. Freitags bis sonntags ist das Lankenauer Höft auch mit der Weserfähre „Pusdorp“ zu erreichen.

