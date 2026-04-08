In der Sommerferienbetreuung können die jungen Teilnehmer:innen eine Woche lang unter Betreuung einfache Werkzeuge schnitzen, kleine Boote aus Stöckern bauen, Lager und Verstecke anlegen und schöne Sommertage am Fluss erleben: im Gras liegen, zu träumen oder die Füße im Wasser baumeln zu lassen. Spontane Aktivitäten inklusive.

Die Betreuung findet vom vom 6. bis 10.7. täglich statt.

Die Kosten betragen 85 EUR pro Kind.

Die Anmeldung erfolgt auf der Webseite der Veranstalter.