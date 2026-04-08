Sommertage am Fluss
bis
Blindengarten St. Magnus Raschenkampsweg/Ulenweg, 28759 Bremen
In der Sommerferienbetreuung können die jungen Teilnehmer:innen eine Woche lang unter Betreuung einfache Werkzeuge schnitzen, kleine Boote aus Stöckern bauen, Lager und Verstecke anlegen und schöne Sommertage am Fluss erleben: im Gras liegen, zu träumen oder die Füße im Wasser baumeln zu lassen. Spontane Aktivitäten inklusive.
- Die Betreuung findet vom vom 6. bis 10.7. täglich statt.
- Die Kosten betragen 85 EUR pro Kind.
- Die Anmeldung erfolgt auf der Webseite der Veranstalter.
Info
Blindengarten St. Magnus Raschenkampsweg/Ulenweg, 28759 Bremen
Dies & Das, Ferienbetreuung, Sommerferien