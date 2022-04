Sonne, Mond und Sterne

Die Sonne kitzelt morgens in der Nase und weckt mit ihren Strahlen. Der Mond scheint silbrig und kühl und ist am Himmel nur zu selten zu sehen. Und all die vielen Sterne funkeln dort am Himmelszelt. Wie sind sie nur dorthin gekommen? Woraus sind sie gemacht? Wie weit ist es zu ihnen hin?

Die Regisseurin Julia Brettschneider nimmt Theatergäste ab 3 Jahren mit auf eine traumhafte Reise ins Weltall – bis dahin, wo alle Welt endet.

Der Eintritt kostet für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 9 Euro und für Familien 22 Euro. Die Tickets gibt es an der Theaterkasse sowie im Online-Verkauf. Reservierungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.