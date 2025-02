Sonnenfinsternis über Bremen

× Erweitern © Canva Sonnenfinsternis

Am Samstag, den 29. März 2025 ist von Bremen aus eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Die Finsternis beginnt um 10:24 Uhr. Um 12:15 bedeckt der Mond rund 20 Prozent der Sonnenscheibe, also etwa ein Fünftel. Zu dem Zeitpunkt befindet sich die Sonne fast im Süden in einer Höhe von 40 Grad. Um 13:07 endet die Finsternis.

Super beobachten könnt ihr sie mit anderen Astronomiefans gemeinsam auf Bremens Version von "Stonehenge" auf einem stillgelegten Müllberg der Blocklanddeponie.

Der Künstler Thomas Roth, der Astronom Dieter Vornholz und weitere Mitarbeitende vom Olbers-Planetarium werden ab 11 Uhr Uhr anwesend sein und Informationen geben.

Achtung: Eine gefahrlose Beobachtung der Sonnenfinsternis ist nur mit einem geeigneten Filter möglich. Finsternisbrillen sind im Olbers-Planetarium erhältlich und werden auch in begrenztem Umfang auf Metalhenge zur Verfügung stehen.

Hier steht, wie ihr hinkommt.