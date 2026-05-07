Sonntagsöffnung der Ziegelei

Das Industriemuseum mit Erlebnis-Charakter kann bis Ende September an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat besichtigt werden.

Mit seiner über 175-jährigen Geschichte gehört das Industriedenkmal in der Nähe von Bremervörde zu einem der ältesten Zeugnisse einer vergangenen Industriekultur. Die hier produzierten Steine haben die wirtschaftliche und architektonische Entwicklung in der hiesigen Region mitgeprägt. Nach seiner vollständigen Restaurierung Ende der 1990er Jahre gehört das Industriemuseum zu den wichtigsten touristischen Zielen des Elbe-Weser-Raums.

Eine Ziegelei zum Anfassen, in der die Besucher:innen anschaulich die traditionelle Herstellung der Ziegelsteine nachvollziehen können.

Eintritt: frei