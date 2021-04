Beim Familientag entdecken Besucher:innen des Freilichtmuseums, was in der regionalen Natur zu finden ist. Sie können die Museumstiere kennen lernen und von einem Imker Spannendes über Bienen und Honig erfahren. Und der Jäger erklärt, welche Tiere in unseren Wäldern umherstreifen.

Der Eintritt ins Museum kostet 9 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.