Sonntagsführung: Von Kohle, Kröten und Moneten

× Erweitern © MIK Von Kohle, Kröten und Moneten Exponate der Ausstellung „von Kohle, Kröten und Moneten - eine Kinderausstellung über Geld“ im Museum Industriekultur (MIK) aufgenommen am Mittwoch, 21.05.2025 in Osnabrück. Foto: MIK/Friso Gentsch

Ein großes Thema kindgerecht verpackt: Am Sonntag werden Familien spielerisch durch die Kinderausstellung „Von Kohle, Kröten und Moneten“ geführt. Zahlreiche interaktive Stationen laden Jung und Alt zum Entdecken ein und beantworten grundsätzliche Fragen wie: „Was ist Geld? Wer macht Geld? Und ist Geld eigentlich gerecht?“. Mit Witz und Augenzwinkern verrät eine Kröte lustige und wissenswerte Fakten rund um das Mittel, das die Welt bewegt.

Zeitgleich findet auch ein Kulturflohmarkt auf dem Magazingelände statt, der auf lebendige Weise das Thema der Ausstellung widerspiegelt.

Eintritt: Pay what you can. Anmeldungen erfolgen über Online-Tickets.