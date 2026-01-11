Sonntagswerkstatt: Kratzbilder

An jedem 1. Sonntag im Monat lädt das Museum Kinder ab 6 Jahren zu wechselnden Themen in die offenen Werkstatt ein. Ob malen, zeichnen, basteln, nähen oder tüfteln - hier ist für jedes Kind etwas dabei.

Heute werden mit Wachsmalstiften und Nadeln kunterbunte Kratzbilder kreiert.

Offenes Atelier für Kinder ab 6 Jahren, Kosten: 2 € Materialkosten, ohne Anmeldung.