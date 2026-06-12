Sonntagswerkstatt: Wachsanhänger

An jedem 1. Sonntag im Monat lädt das Museum Kinder ab 6 Jahren zu wechselnden Themen in die offenen Werkstatt ein. Ob malen, zeichnen, basteln, nähen oder tüfteln - hier ist für jedes Kind etwas dabei.

Heute können die Kinder in eine Scheibe Ton fantasievolle Vertiefungen drücken und diese mit einer dünnen Schicht Wachs füllen. Vom Ton befreit und gegen das Licht einer Fensterscheibe aufgehängt, ergibt sich durch die unterschiedliche Dicke der Wachsschicht ein wunderhübsches Muster.

Offenes Atelier für Kinder ab 6 Jahren, Kosten: 2 € Materialkosten, ohne Anmeldung.