© Nathalie Dechend Sophia und der Wichtel

In der Vorweihnachtszeit feiert ein neues Figurentheater mit Kontrabass Premiere auf der Figurentheaterbühne:

„In diesem Jahr klappt es!“, nimmt sich Sophia vor. In diesem Jahr will sie ihn sehen: ihren Weihnachtswichtel Alfred. Aber einen Weihnachtswichtel darf man nicht sehen, denn dann fühlt er sich gestört und kommt vielleicht im nächsten Jahr nicht wieder. Doch der Wunsch ist so groß, dass Sophia ihren Wichtel Alfred am Abend seiner Abreise überrascht. Und das hat weitreichendere Folgen als Sophia dachte: Alfred nimmt sie mit auf eine lange Reise hoch in den Norden, die Heimat der Weihnachtswichtel – denn nur wer der Familie eines entdeckten Wichtels eine gute Suppe kocht, den wird er im nächsten Jahr wieder besuchen. Alfred ist sich des Weges nach Hause leider nicht so sicher, wie er es gerne hätte, und so haben sie auf ihrem Weg so manches Abenteuer zu bestehen: Sie durchwandern eine karge Wüste und treffen auf einen König mit einer ganz besonderen Fähigkeit, schlagen sich durch Wälder mit riesigen Pflanzen und sprechenden Tieren und begegnen den Sieben Zwergen.

Schließlich wissen sie nicht mehr weiter – kann der Mond ihnen vielleicht helfen?

Von Jeanette Luft mit Larissa Raumann am Kontrabass für Publikum ab 4 Jahren (Dauer: 45 Minuten). Ticketreservierung (8 Euro bzw. 3 Euro mit Bremen-Pass) empfohlen.