© Beate Köhler Sound in a Box

Das multimediale Tanztheaterstück des Trios Schlösser/Röder/von Schönberg richtet sich an junges Publikum. Hier wird der Theaterraum zum Forschungslabor, in dem die Kinder zu Interaktionen eingeladen werden. Bewegung wird in Klang und Klang in Bewegung transformiert - ein Dialog zwischen Körper und Sound. Neue Wahrnehmungsräume werden den Kindern eröffnet, in dem sie ihre Kreativität entdecken und ausleben dürfen. Nach der Vorstellung können weitere Sounds an den Mitmachstationen erlebt werden.

Die Tickets gibt es für 10 Euro an der Theaterkasse vor Vorstellungsbeginn sowie im Vorverkauf unter 0421-69697736 oder ticket@theater-im-volkshaus.de.