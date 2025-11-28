Sound of Windhoek

Namibische und deutsche Musiker:innen verschmelzen gemeinsam mit den Bremer Philharmonikern und dem Jugendsinfonieorchester Bremen auf der Bühne zu einem vielfältigen Klangkörper und beweisen einmal mehr, dass Musik grenzenlos ist – ein musikalischer Brückenschlag zwischen Windhoek und Bremen und zwischen Tradition und Gegenwart.

Federführend für die Realisierung dieses Projektes ist die Momentbühne, die in Kooperation mit Künstler:innen aus Namibia, Südafrika und Deutschland die deutsche koloniale Vergangenheit in Namibia aufarbeiten möchte. Dazu werden neue Theater- und Musiktheaterstoffe entwickelt, mit neuen Herangehensweisen in der künstlerischen Darstellungsform experimentiert und neue Zielgruppen für das Musiktheater gefunden.