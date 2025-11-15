× 1 von 2 Erweitern © Qvisten Animation Sowas von super × 2 von 2 Erweitern © Qvisten Animation Sowas von super Prev Next

Die elfjährige Hedvig hat ein Geheimnis. Ihr Vater ist ein Superheld und sie als nächste in ihrer Familie an der Reihe. Da gibt es nur ein Problem: Hedvig ist total unsportlich und verbringt ihre Zeit lieber mit Computerspielen. Schlechte Voraussetzungen für eine angehende Superheldin. Kein Wunder, dass ihr Vater ihren talentierteren und arroganten Cousin als seinen Nachfolger auswählt. Aber nicht mit Hedvig! Mit Hilfe ihrer coolen Oma startet sie ihr ganz persönliches Superheldinnentraining.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Einlass ist ab 15:30 Uhr.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

Animation, N 2022, Regie: Rasmus A. Sivertsen, 77 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren