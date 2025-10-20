Space Hub: Faszination Weltall

× Erweitern © Jan Rathke/WFB Space Hub Bremen

Während sich bei der Space Tech Expo und der ESA-Ministerratskonferenz internationale Raumfahrtexpert:innen in Bremen treffen, entdecken Bremer:innen die Faszination Raumfahrt auf einer interaktiven Ausstellung in der Innenstadt.

Von Erdbeobachtung über Navigation bis hin zur Weltraumforschung machen Exponate, Lichtinstallationen und Multimedia die Raumfahrt erlebbar. Der Space Hub lädt Klein und Groß, Raumfahrt zu entdecken, auszuprobieren und zu staunen. Ausstellungsraum ist das Erdgeschoss im ehemaligen Kaufhof-Gebäude, wo 17 Unternehmen und Institutionen praxisnahe Einblicke in ihre Arbeit geben. So stellt etwa Airbus sein geplantes Weltraumlabor Starlab vor, die Weltraumagentur ESA beteiligt sich mit mehreren Exponaten, ein bremischer Satellitenbauer präsentiert seine Satelliten Galileo, Hera oder Meteosat und das Start-up Polaris stellt seinen innovativen Raumgleiter Mira aus.

Neben der Ausstellungsfläche erwartet Raumfahrtfans ein Veranstaltungsbereich, in dem Kurzvorträge zu Themen wie "Feuer im Weltall" oder "Weltraum-Robotik auf dem Mond" sowie ein Science-Slam-Wettbewerb stattfinden.

Weiteres Highlight ist das sieben Meter hohe Ariane-6-Raketenmodell auf dem Hanseatenhof, das Passant:innen den Weg zum Space Hub zeigt.

Öffentliche Führungen sowie ein Kinderbereich, in dem Weltraumthemen altersgerecht entdeckt werden können, runden das Programm ab. Am verkaufsoffenen Sonntag, 26. Oktober 2025, veranstaltet das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation Bremen (Zarm) ein Astronautentraining für Kinder.

Der Eintritt ist frei, das komplette Programm steht auf der Webseite der WFB.