Kreativ mit Spachtel und Struktur

An diesem Kreativtag können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren mit Spachtel und Strukturpaste ihr Motiv auf einer Leinwand zum Leben erwecken.

Inspiration bieten dabei viele Fotos von Künstler:innen aus denen die Teilnehmenden wählen und mit ihren Motiven/Ideen mixen können. Die Teilnehmenden werden in der Umsetzung ihres Motivs bzw. Idee individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnehmenden werden von der Künstlerin und Pädagogin Renate Bühn individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnahme kostet 38 Euro inklusive Farben und Leinwand - nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.