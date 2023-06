SommerSummarum: Spaghetts

Bereit für eine Improvisationsshow, die so al dente ist, dass es deine Lachmuskeln zum Kochen bringt? Mit ihrem spritzigen Humor und ihrem Nudelsieb voller Kreativität kreieren die Spaghetts eine Vielzahl an Szenen, die einer Geschmacksexplosion gleichen. Von linguini-lustigen Charakteren bis zu fettuccine-fantastischen Plot-Twists: Die Improvisierten Szenen sind so vielfältig wie die Formen der Nudeln selbst. Von schnellen Farfalle-Dialogen bis hin zu lasagnösen Langform-Szenen bieten sie eine soßig-schöne Show. Die Spaghetts zaubern Witze schneller als man "Spaghetti Carbonara" sagen kann und zaubern ein unvergessliches Erlebnis für Klein und Groß.

Es spielt das AMS! Theater im Rahmen des Kultursommers SommerSummarum.