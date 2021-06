Spaziergang durch den Museumshafen

× Erweitern © DSM / Lars Kröger Museumshafen

Bei der Führung erkunden die Teilnehmenden das Gelände und schauen sich Schiffe, Bauten und Geräte an, die Spuren technischer Entwicklungen und historischer Ereignisse der Schifffahrtsgeschichte in sich tragen. Der Spaziergang über das Außengelände des Museums führt zu einzigartigen Originalen - von der Segelyacht DIVA bis zum Tragflügelboot WSS 10. Der Treffpunkt ist am Holzarm vor dem Museum.

Die Teilnahme kostet 5 Euro; für Kinder unter 6 Jahren ist sie kostenfrei. Bei Interesse bitte bis zum 22. Juni online anmelden.