Die furchtlosen Vampirkiller

"Sorry, aber Ihre Zähne stecken in meinem Hals!" Das Theater Curore spielt für Kids ab 12 Jahren und Erwachsene nach Roman Polanskis "Tanz der Vampire" im Rahmen des 14. Figurentheaterfestivals Spectaculum.

Auf der Suche nach Beweisen für die Existenz lebend Toter zieht es Professor Abronsius und seinen Assistenten Alfred in die verschneiten Karpaten zum Gasthof von Jeuni Schagal. Sehr schnell finden sich Anzeichen, die die Theorien des Professors bestätigen, doch will anscheinend niemand in der Schänke auf die Fragen des Professors eingehen. Schagals Tochter Sarah verdreht mitunter und völlig unabsichtlich Alfred mit ihrem ständigen Drang zu „spielen„ den Kopf. Alles scheint in einer Sackgasse zu enden… Scheint! Denn der Auftritt des berüchtigten Graf Krolok lässt nicht lange auf sich warten. Erleben Sie die Geschichte von Roman Polanskis "Tanz der Vampire" als einzigartige Umsetzung für das Figurentheater. Die offene Spielweise mit direkt geführten Figuren lässt Darsteller und Figuren als Ensemble agieren.

Tickets unter 0421-363636.