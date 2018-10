Das Theater con Cuore präsentiert ein Musical für Kinder für Kindergarten- und Grundschulkinder im Rahmen des 14. Figurentheaterfestivals Spectaculum.

Artur hat es wirklich nicht einfach in seiner Bücherei. Pinkfarben eingebundene Feenbücher mit Glitzer- und Glimmer- und Showeffekten möchten die Kunden. Und Kochbücher. Als wenn die ganze Welt am essen wäre. Doch für die wahren, echten Heldengeschichten mit überraschenden Wendungen zeigt niemand mehr Interesse. So auch seine nächste Kundin nicht. Doch getrieben von einer „Stimme„ macht Artur sich an die Arbeit und bietet seiner Kundin etwas ganz anderes an: "Ritter Rost, ein rostiger Blechhaufen mit Glupschaugen?" fragt diese. Ob Artur wirklich eine so gute Idee hatte? Das Musical mit der Musik von Felix Janosa beeindruckt durch die frechen und unkonventionellen Lieder und nicht zuletzt durch seinen "wahren" Helden. Ein rasant-fulminantes Stück Komödientheater, das alle Besucher von den Sitzen hebt.

Am Freitag, den 7.12., gibt es zusätzlich Vorstellungen Schulen und Kindergärten um 9:30 und 11 Uhr.

Tickets unter 0421-363636.