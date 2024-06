Spekulatius, der Weihnachtsdrache

Auf Kinder und Erwachsene ab 6 jahren wartet eine musikalische Lesung. Sofie Alice Miller rezitiert aus Tobias Goldfarbs Buch, begleitet von Klarinette und Akkordeon.

Über das Buch: Mats und seine Schwester Matilda staunen nicht schlecht: Aus einem geschenkten goldenen Ei schlüpft doch tatsächlich ein kleiner Drache! Schnell wird den beiden klar, dass ihr kleines Adventsgeheimnis ein Weihnachtsdrache sein muss. Da er Lebkuchen frisst und Weihnachtsplätzchenduft verbreitet, taufen sie ihn Spekulatius. In Windeseile wächst und wächst er, fängt sogar an zu sprechen und offenbart bald geradezu magische Fähigkeiten. Von nun an steht das Leben der beiden Geschwister endgültig Kopf.

Die Tickets kosten für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.