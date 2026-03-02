× Erweitern © Julia Erusova Spiegelbild. Theater 11

Wenn sich der Vorhang für dieses intensive Tanztheatererlebnis für Publikum ab 12 Jahren hebt, wird Tanz zur Selbstentdeckung. Die Inszenierung stellt Fragen danach, was Menschen erkennen, wenn sie sich selbst betrachten, und wie stark Gesellschaft, Erwartungen und Mythen das eigene Selbstbild formen.

Verantwortlich für die künstlerische Handschrift sind Choreografin Natalie Baron und Regisseurin Varvara Kuporova, die gemeinsam mit der Jugendgruppe ein Stück entwickelt haben, das aus persönlichen Erfahrungen, ehrlicher Auseinandersetzung und mutiger Kreativität gewachsen ist. Genau diese intensive Zusammenarbeit verleiht der Produktion ihre besondere Authentizität und emotionale Kraft.

„Spiegelbild“ ist kein gewöhnlicher Theaterabend, sondern eine bewegte Reise durch Identität, Gruppendruck und Selbstwahrnehmung, die mal kraftvoll, mal poetisch und immer nahbar wirkt. Die Aufführung zeigt eindrucksvoll, wie spannend es sein kann, sich selbst neu zu begegnen, und beweist, dass Tanz Geschichten erzählen kann, die lange nachhallen. Ein inspirierender Kulturtipp für Jugendliche, Familien mit älteren Kindern und alle, die Theater erleben möchten, das berührt und zum Nachdenken anregt.

Tickets kosten 15 - 20 Euro, per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.