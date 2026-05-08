Wer besiegt den Meister?

× Erweitern © Zoo am Meer Bremerhaven Entdecke die Schätze vor unserer Haustür Zoo am Meer

Lasset die Spiele beginnen! An zwei Nachmittagen in den Ferien wird in der Zooschule gespielt, bis die Würfel glühen. Von kleinen, kurzweiligen bis hin zu herausfordernden Spielen – Uwe Lührs vom Bremerhavener Laden „Der Spielespaß“ hat zahlreiche Gesellschaftsspiele im Gepäck, die er erklärt und mit den Gästen ab 3 Jahren ausprobiert.

Die Teilnehmenden können ohne Voranmeldung vorbeikommen und einfach drauf los spielen. Hat ein Spiel gefallen, kann man es direkt im Zooshop des Zoos kaufen.

Eintritt für Kinder: 9,50, Erwachsene 14 Euro.