Wer besiegt den Meister?

Zoo am Meer H.-H.-Meier-Str. 7, 27568 Bremerhaven

Lasset die Spiele beginnen! An zwei Nachmittagen in den Ferien wird in der Zooschule gespielt, bis die Würfel glühen. Von kleinen, kurzweiligen bis hin zu herausfordernden Spielen – Uwe Lührs vom Bremerhavener Laden „Der Spielespaß“ hat zahlreiche Gesellschaftsspiele im Gepäck, die er erklärt und mit den Gästen ab 3 Jahren ausprobiert.

Die Teilnehmenden können ohne Voranmeldung vorbeikommen und einfach drauf los spielen. Hat ein Spiel gefallen, kann man es direkt im Zooshop des Zoos kaufen.

Eintritt für Kinder: 9,50, Erwachsene 14 Euro. 

Info

Zoo am Meer Bremerhaven
Zoo am Meer H.-H.-Meier-Str. 7, 27568 Bremerhaven
Dies & Das, Sommerferien
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