Spiel- und Spaß am Zirkusplatz

Zirkus, Spielen, Basteln, Gärtnern oder Kochen: Unter dem Motto „Stark im Sozialraum“ empfängt die Zirkusschule Familien werktags mit täglich wechselnden und kostenlosen Angebot. Das Ziel des Projekts ist, den Zusammenhalt in der Familie, in Freundschaften und in der Nachbarschaft zu stärken, miteinander in Bewegung zu kommen und gemeinsam Spaß zu haben.

Damit auch alle spontan kommen können, ist keine Voranmeldung nötig und der Einstieg jederzeit möglich. Kinder können aber auch ohne Begleitung der Eltern teilnehmen.