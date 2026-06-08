Spiele basteln mit Steinen

Bei diesem zweitägigen Workshop gestalten die 8- bis 13-jährigen Teilnehmenden ein eigenes Gesellschaftsspiel auf einer Steinplatte. Angelehnt an das berühmte „Mensch ärger dich nicht“-Spiel werden kleine, bunt bemalte Spielsteine kreiert. Das fertige Spiel kann später drinnen oder draußen genutzt werden, wobei eigene Ideen für die Gestaltung und die Spielregeln herzlich willkommen sind. Da die Farben über Nacht trocknen müssen, erstreckt sich der Workshop über beide Tage.

Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro.

Hier geht es zur Anmeldung