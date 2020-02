Die Brettspiele bleiben an diesem Nachmittag im Schrank, denn die Kids gehen raus in die Natur zum Spielen und Toben. Hier gibt es Platz und frische Luft gratis. Neben dem Spielen im Wald erfahren sie Spannendes über Pflanzen und Tiere. Dabei ist nicht nur Schnelligkeit gefragt, denn auch Adleraugen, gutes Verstecken oder Beobachten führen zum Ziel. Das Angebot richtet sich an Kinder 5 Jahren.

Die Teilnahme kostet nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail 4 Euro.