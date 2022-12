Auf dem Spielplatz ist es kalt, in der Wohnung eng und an der Heizung sparen wir auch noch. Also wohin mit den Kindern zum toben und lachen? Herzlich willkommen in der Spiele- und Begegnungslandschaft der Gemeinde. Spaß und Aktion gibt es für die Kids und gegenseitiger Austausch für die Eltern.