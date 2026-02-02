Spiele- und Puzzle-Tausch

Beim diesmonatigen TauschRausch der Klimazone werden Spiele und Puzzles für Kinder und Erwachsene getauscht. Es gilt wie immer: Es wird offen getauscht. Jede:r bringt bis zu fünf Exemplare mit und findet im besten Fall bis zu fünf neue Lieblingsspiele. Bei einem bunten Sammelsurium an Spielen und Puzzlen ist für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob man sich für klassische Brettspiele, knifflige Denksportaufgaben oder actionreiches Kartenspiel interessiert.

Anmeldung nicht erforderlich.