Spaß- und Spielecamp

Wo früher Rennpferde galoppierten, entsteht in den Ferien Raum für Ideen und jede Menge Bewegung.

Patrice, Arik und Luis laden Kinder zwischen 8 und 14 Jahren in den neu gestalteten GaloppGarten ein. Auf dem Programm steht ein vielseitiger Mix aus Skaten, Inlinern, Fußball und Kreativ-Aktionen wie Basteln.

Die Teilnehmenden lernen dabei das Areal kennen und dürfen aktiv mitgestalten, wie dieser Ort künftig genutzt werden kann. Für gesunde Snacks und Getränke vor Ort ist gesorgt.

Das Camp findet vom 13. bis 17.10. täglich statt, die Teilnahme ist kostenfrei inkl. Snacks und Getränken, die Anmeldung erfolgt hier online.