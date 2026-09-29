Spieleerfinderwerkstatt

Hier lernen Kinder zwischen 9 und 13 Jahren, wie aus einer ersten Idee ein spielbares Konzept wird.

Neben den Grundlagen der Spielmechanik und des Regelwerks steht das praktische Ausprobieren im Vordergrund: Mit verschiedenen Materialien werden erste Prototypen gebastelt und direkt in der Gruppe getestet.

Die Teilnahme kostet 5 Euro inklusive Mittagssnack. Bitte auf www.buergerhaus-hemelingen.de oder telefonisch unter 0421456198 anmelden.