Spieleerfinderwerkstatt
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Bürgerhaus Hemelingen Godehardstr. 4, 28309 Bremen
Hier lernen Kinder zwischen 9 und 13 Jahren, wie aus einer ersten Idee ein spielbares Konzept wird.
Neben den Grundlagen der Spielmechanik und des Regelwerks steht das praktische Ausprobieren im Vordergrund: Mit verschiedenen Materialien werden erste Prototypen gebastelt und direkt in der Gruppe getestet.
Die Teilnahme kostet 5 Euro inklusive Mittagssnack. Bitte auf www.buergerhaus-hemelingen.de oder telefonisch unter 0421456198 anmelden.
Info
Bürgerhaus Hemelingen Godehardstr. 4, 28309 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Workshops