Spielen, Toben und Spaß haben

Jeden vierten Donnerstag im Monat in der Zeit 15:30 bis 17 Uhr darf gespielt und getobt werden und das mit richtig viel Spaß. Diese Veranstaltung des SOS-Kinderdorf-Zentrum Bremen richtet sich an alle Eltern mit Kindern von 1 bis 3 Jahren. In diesem offenen Angebot wird eine Bewegungslandschaft aufgebaut in der kräftig getobt, gekrabbelt und gemeinsam gespielt wird. Der Besuch ist kostenfrei.