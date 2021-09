Spielend Russisch lernen

In der Regionalrunde des Bundescups spielen die jeweiligen Teams um den Einzug ins Finale. Die Basis für das Sprachturnier ist das Sprachlern-Brettspiel New Amici. Es treten Jugendliche in vier Zweier-Teams von drei Schulen gegeneinander an. Jugendliche, die Russisch als Muttersprache sprechen oder in der Schule lernen, schließen sich mit Spielpartner:innen zusammen, die bisher noch keine Erfahrungen mit der russischen Sprache gemacht haben. Im gesamten deutschsprachigen Raum nehmen über 80 Schulen an dem Wettbewerb teil, die in zwölf regionalen Runden aufeinandertreffen.