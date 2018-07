Spielplatz-Neugestaltung

Auf dem Spielplatz stehen große Erneuerungen an. Derzeit gibt es nur noch eine Schaukel. Alle übrigen Spielgeräte mussten in den vergangenen Monaten leider abgebaut werden, sie waren nicht mehr verkehrssicher. Das soll sich nun ändern. Bevor der Fachdienst Spielraumförderung im Amt für Soziale Dienste einen Neugestaltungsprozess anschiebt, an dem auch die Kinder selbst beteiligt werden sollen, sollen die Ferien genutzt werden, um mit Kindern und Eltern den Spielplatz und seine spezielle Beschaffenheit spielerisch näher zu erkunden. Kinder und Eltern wissen, was einen Spielplatz attraktiv macht. Dieses Expertenwissen soll bei der Neugestaltung mit einbezogen werden. Wichtig sei darüber hinaus die Erfahrung für Eltern und Kinder, die eigene Umgebung selbst mitgestalten zu können.

In den Sommermonaten wird daher der Fachdienst Spielraumförderung auf dem Spielplatz sein - im Gepäck sind Sandspielzeuge, Seile und Bälle.