Vierter Platz der Kinderrechte

Spielplatz Recklinghauser Straße Recklinghauser Straße, 28237 Bremen

Am Weltkindertag wird der neu gestaltete Spielplatz an der Recklinghauser Straße in Blockdiek offiziell wiedereröffnet und zum vierten Platz der Kinderrechte in Bremen gekürt.

Die Besucher:innen erwartet ein buntes Programm mit Mitmachaktionen für Kinder, Naschereien, Grußworten der Senatorischen Behörden für Soziales und Bildung sowie einer ganz besonderen Premiere: Der Trickfilm „Das ist unser Spielplatz!“, entwickelt von Kindern der Grundschule an der Düsseldorfer Straße unter Anleitung vom Künstler Eike Buff vom KUBO feiert an diesem Tag seine öffentliche Erstaufführung.

Mit dabei sind der Fachdienst Spielraumförderung vom Amt für Soziale Dienste, das Kunsthaus KUBO und der Kinderschutzbund Bremen.

