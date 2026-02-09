Spielraum Bürgersteig

Lust auf Bewegung, Spiel und gute Laune? Immer mittwochs und samstags verwandelt sich der Platz in eine große Spielwiese mit Rollschuhen, Basketballkorb, Bällen, Seilspielen und vieles mehr.

Bei schlechtem Wetter kann das Angebot kurzfristig ausfallen – aktuelle Informationen gibt es vor Ort oder auf Nachfrage. Toiletten stehen während der Spielzeiten im Treff zur Verfügung.