Spieltreff-Eröffnung

Der wöchentliche Spieltreff im Bürgerpark feiert die Sasioneröffnung mit einem großen Fest am Muttertag. Ab dem 12. Mai findet der Spieltreff dann regelmäßig von Mai bis September an jedem Dienstag und Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr auf der Rasenfläche am Marcusbrunnen statt, zusätzlich in den Ferien dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Zu jedem Termin sind drei erfahrene Spielleiter anwesend, dabei kann jeder Mitspieler seine eigenen Ideen und Gedanken einbringen.