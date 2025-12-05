Spirited away

Taucht ein in die zauberhafte Welt von Studio Ghibli — mit Musik, die Herzen verzaubert und Erinnerungen weckt. Im Kammermusik-Konzert erlebt das Publikum ikonische Melodien aus Filmen wie Mein Nachbar Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss, Prinzessin Mononoke, Das Schloss im Himmel, Kikis kleiner Lieferservice und viele weitere Meisterwerke — neu interpretiert von professionellen Musiker:innen.

Ob jung oder älter — dieses Konzerterlebnis spricht alle Generationen an und verbindet nostalgische Erinnerungen mit klanglicher Schönheit. Ein Abend voller Emotionen, Fantasie und musikalischer Magie, in dem die filigranen Interpretationen der berühmten Soundtracks einladen, Film- und Klangwelten neu zu entdecken — gemeinsam, mit Freunden oder Familie.

Zu den Tickets ab 25 Euro.