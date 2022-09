× Erweitern © Joan Marcus Das Spongebob Musical SpongeBob SquarePants The Broadway Musical for Everyone

Wer lebt in der Ananas, ganz tief im Meer? Beim Broadway-Musical mit dem Schwammkopf und seinen Freunden tauchen Kinder und Eltern ab nach Bikini Bottom!

Da gibt es ein quirliges Wiedersehen mit Spongebob, Patrick, Mr. Krabs, Taddäus und Sandy in einem komplett neuen Abenteuer. Das Bühnenspektakel mit Musik, die so bunt und mitreißend ist, wie die Serie, bringt Ohrwurm-Songs von John Legend, Panic! At the Disco, Plain White T’s, Aerosmith, Cyndi Lauper und vielen anderen Größen des Musikbusiness mit. Füße still halten? Unmöglich!

Der Kultcharakter überzeugt mit seinem liebenswerten Optimismus und frechem Humor schon seit Jahrzehnten die Fans der Nickelodeon-Serie. Nicht nur Familien mit Kindern, auch erwachsene Serien- und Musicalfans erleben die ikonischen Charaktere in beeindruckenden Kostümen in einer noch nie da gewesenen Show.

