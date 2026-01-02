Spongebob Schwammkopf: Piraten ahoi!

Schauburg Vor dem Steintor 114, 28203 Bremen

Taucht ein in ein kunterbuntes Unterwasserabenteuer mit dem wohl bekanntesten Schwamm der Welt! In SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi! begibt sich SpongeBob gemeinsam mit seinen Freunden auf eine aufregende Reise über die Grenzen von Bikini Bottom hinaus – bis in die geheimnisvollen Tiefen des Meeres, wo ein legendärer Geisterpirat wartet.

Der Film vereint klassischen SpongeBob-Humor mit frischen, modernen Animationen und sorgt mit seinen witzigen Figuren und turbulenten Situationen für strahlende Kinderaugen – und lachende Erwachsene. Ein generationenübergreifender Spaß, der perfekt für euren Familienkino-Sonntag passt!

Der Eintritt ins Familienkino kostet 7 Euro.

