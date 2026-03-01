Spongebob Schwammkopf: Piraten ahoi!

Atlantis Filmkunsttheater Böttcherstr. 4, 28195 Bremen

Familien aufgepasst, an jedem letzten Samstag im Monat ist der Eintritt zum Familienkino für Kinder kostenfrei, Erwachsene zahlen nur 3 Euro!

Diesmal taucht ihr ein in ein kunterbuntes Unterwasserabenteuer mit dem wohl bekanntesten Schwamm der Welt! In SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi! begibt sich SpongeBob gemeinsam mit seinen Freunden auf eine aufregende Reise über die Grenzen von Bikini Bottom hinaus – bis in die geheimnisvollen Tiefen des Meeres, wo ein legendärer Geisterpirat wartet.

Der klassische SpongeBob-Humor und moderne Animationen sorgen mit witzigen Figuren und turbulenten Situationen für strahlende Kinderaugen – und lachende Erwachsene. Perfekt für euren Familienkino-Sonntag passt!

Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 3 Euro. 

