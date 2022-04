Sport digital im Quartier

Die kostenlose Fortbildung von Alba Berlin und SV Werder Bremen richtet sich an Grundschullehrer:innen, Erzieher:innen, Trainer:innen, Übungsleiter:innen sowie Vertreter:innen von Vereinen und sozialen Einrichtungen im Quartier. Ziel der Fortbildung ist es, Kinder mit Spaß und Kreativität zu Bewegung zu motivieren. Gemeinsam sammeln die Teilnehmenden frische Ideen und Impulse für Bewegungsangebote. Im Austausch untereinander profitieren alle von den unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen.

Über zwei Tage verteilt werden in der Sporthalle der Schule verschiedene Fortbildungsblöcke angeboten, wie zum Beispiel "Bewegungsförderung im Kleinkindalter" oder "Kooperationsmöglichkeiten für Kitas, Schulen und Vereine im Quartier". Die Blöcke finden am Freitag von 9 bis 17:30 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr statt. Anmeldungen für einzelne Blöcke sind möglich.

Hier geht's zur Anmeldung