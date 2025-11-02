Sportliches Halloween

Das moderne, 1.250 Quadratmeter große Fitnesscenter in Woltmershausen wird am Sonntag nach Halloween zum Gruselparcours für kleine und große Hexen und Monster.

Kinder und Eltern können gemeinsam mit viel Spaß und Bewegung in den Tag starten. Bei kleinen Workouts, die jede:r ab etwa 3 Jahren bewältigen kann, steht der Spaß im Vordergrund. Im Anschluss gibt's ein gemeinsames zweites Frühstück bei leckeren Halloween-Snacks.

Je gruseliger ihr euch verkleidet, desto besser!

Kinder ab 3 Jahren können mit so vielen erwachsenen Begleitpersonen kommen, wie ihr wollt.

Meldet euch gerne per Mail an, damit das Team besser planen kann. Anstelle einer Teilnahmegebühr sind Snacks fürs Buffet willkommen!