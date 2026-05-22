Sportwoche

Eine bunte Woche voller verschiedener Sportarten erwartet Kinder ab 8 Jahren in der Ferienbetreuung.

Ob Rasen, Wasser oder Halle, mit Ball, Slackline, Scheibe oder Springseil. Von kooperativem Teamsport zu ausgelassenem Toben sowie ruhiger Entspannung mit Yoga ist alles dabei. Bitte Sportkleidung und etwas Verpflegung mitbringen.

Die Teilnahme vom 6. bis 10.7. täglich kostet 10 bis 20 Euro nach Selbsteinschätzung; 5 Euro mit Bremenpass. Bitte unter 0421 / 6 03 90 79 oder an info@doku-blumenthal.de anmelden.