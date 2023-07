Sprachcafé on Tour: Picknick im Park

Sechsmal in der Woche finden im Stadtteil- und Familienzentrum KiDoZ Sprachcafés statt. Menschen aus der ganzen Welt sitzen hier zusammen, um ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen und neue, internationale Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich zu den Sprachcafés, geht das Sprachcafé auch „on Tour“. Beim Picknick im Park bringt jede:r mit, was sie:er essen möchte, Getränke werden vom SOS-Kinderdorf zur Verfügung gestellt und können in der Kukoon-Jurte erworben werden. Es fallen keine Kosten an, jede:r bringt eine Decke/Handtuch und etwas zu Essen und Trinken mit.

Gefördert durch den Beirat Neustadt.

Anmeldung erforderlich unter Kidoz@sos-kinderdorf.de, im KiDoZ-Büro oder unter 0421 5971231