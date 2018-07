Sprachunterricht für geflüchtete Schulkinder

An diesem Samstag wird Prof. Dr. Nicole Marx den Vortrag halten: Wie viel Sprach(en)unterricht brauchen geflüchtete Schulkinder? Bereits vor vierzig Jahren wurde im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung die öffentliche Aufmerksamkeit auf die sprachliche Lernsituation neuzugewanderter Schulkinder gerichtet. Seitdem bestehen in Deutschland unterschiedliche Konzepte zur sprachlichen Vorbereitung neuzugewanderter Schülerinnen und Schüler. Dennoch war das Bildungssystem wenig vorbereitet, als 2015 verstärkt jüngere Geflüchtete eintrafen. In Bremen werden schulpflichtige Neuzugewanderte in „Vorkursen“ bis zu einem Jahr unterrichtet, wo sie insbesondere sprachlich auf die Aufnahme in den Regelunterricht vorbereitet werden sollen. Im Schuljahr 2016/17 nahmen allein in Bremen über 2.000 solche Schülerinnen und Schüler an ca. 200 Kursen teil. Für diese gibt es allerdings weder curriculare Vorgaben noch genauere Richtlinien in Bezug auf die erzielte sprachliche und fachliche Entwicklung sowie notwendige Zielniveaus vor dem Übergang in den Regelunterricht.

Und dennoch stellt sich tagtäglich in der Praxis die Frage: Wie viel Sprach(en)unterricht brauchen neuzugewanderte Bildungsteilnehmende, um angemessene Bildungschancen zu erhalten?

Der Eintritt ist frei.